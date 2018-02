Pielgrzymi. Pierwsi turyści Europy

Dawniej wędrówki były koniecznością, związaną z potrzebą zdobycia pożywienia. Dopiero później ludzkość zaczęła podróżować z przyczyn wyższych – chęci poznania świata, zdobywania wiedzy czy też z powodów religijnych. Na naszym kontynencie pierwszymi turystami byli właśnie pielgrzymi.

Do pierwszych podróży motywowanych religią dochodziło już w starożytnym Egipcie . Ludzie wędrowali, by wziąć udział w uroczystościach, a przy okazji oglądali również ogromne budowle – przede wszystkim piramidy i zagadkowego (już wówczas) Sfinksa.

Religijny wymiar miały także podróże starożytnych Greków i Rzymian , choć ci ostatni zapoczątkowali też wyprawy dla czystej przyjemności lub odpoczynku. To przecież za czasów Imperium Rzymskiego powstały pierwsze kurorty-uzdrowiska, m.in. tak słynne później Baden-Baden, Bath czy Vichy.

Człowiek średniowiecza podróżował głównie z powodów religijnych. Najbardziej popularnymi punktami docelowymi był Rzym – stolica chrześcijaństwa, Ziemia Święta (Palestyna) – miejsce narodzin Jezusa Chrystusa, oraz Santiago de Compostela – grób św. Jakuba Apostoła. Wszystkie te miejsca do dzisiaj tłumnie odwiedzane są przez wiernych, a także zwykłych turystów.

Na trasach do nich wiodących spotkać też można wielu Polaków. Tak jest zresztą od stuleci. Najstarsze przekazy o pielgrzymkach naszych rodaków do Ziemi Świętej pochodzą z XVI w.; jeszcze wcześniej Palestynę odwiedzali polscy rycerze – uczestnicy wypraw krzyżowych. Mniej więcej w tym samym czasie pierwsi nasi rodacy ruszali również do Rzymu.