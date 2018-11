Pies wyręczył karabinierów. Zwierzę nigdy nie było szkolone pod tym kątem

Czworonóg należący do niemieckiej pary potwierdził, że psy to bardzo mądre stworzenia, które często potrafią zastąpić człowieka. Zwierzę wskazało miejsce, gdzie zakopano pół kilograma narkotyków.

Do sytuacji doszło na terenie jednego z lasów we Włoszech. Para, na co dzień mieszkająca w Niemczech, przyjechała na wyspę Elbę, aby spędzić tam wakacje. Turystom towarzyszył pies, z którym wybrali się na spacer do pobliskiego lasu. W trakcie przechadzki zwierzę nagle zaczęło kopać w ziemi i po chwili wyciągnęło tajemniczy pakunek.