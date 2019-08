Piorun uderzył tuż obok niego. Ma szczęście, że przeżył

Przed kampusem akademickim w Karolinie Południowej w Stanach Zjednoczonych doszło do groźnego zdarzenia. Piorun prawie uderzył w mężczyznę idącego z parasolem w ręku. Cudem uniknął śmierci.

Pomogło mu to uratować mu życie, bo gdyby obie stopy jednocześnie dotykały chodnika, mogłoby dojść do porażenia na skutek tzw. "napięcia korkowego". Polega ono na dużej różnicy potencjałów, związanej z ładunkami elektrycznymi w odległych punktach podłoża. Do takiej różnicy dochodzi w sytuacji, gdy stopy znajdują się ok. metra od siebie.