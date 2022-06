Plac zabaw nie dla każdego? "Zwyzywali mnie od śmiesznych i niedojrzałych"

Place zabaw nie tylko dla dzieci

Pamiętajmy, że korzystając z placu zabaw, musimy stosować się do jego regulaminu, który często określa, np. minimalny wiek wymagany do korzystania z atrakcji czy maksymalną dopuszczalną wagę. Jeśli spełniamy wszelkie wymogi, to z urządzeń możemy korzystać, nawet jeśli jesteśmy dorośli.