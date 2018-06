Planowanie wakacji. Polacy sprawdzają biura podróży, ale tylko wyrywkowo

Blisko 90 proc. Polaków wyjeżdżających na urlop z biurem podróży sprawdza jego wiarygodność przed zakupieniem wycieczki. Niemal jedna trzecia robi to upewniając się, czy touroperator działa legalnie, ale aż 18 proc. zdaje się tylko na opinie internautów.

- Częściowo wynika to z tego, że czujemy się bardziej bezpiecznie dzięki Turystycznemu Funduszowi Gwarancyjnemu, a częściowo z faktu, że nie wiemy gdzie szukać informacji. Tymczasem nie jest to zbyt skomplikowane – przekonuje Tomasz Jaroszek.

Informacje o finansach biura możemy sprawdzić w dostępnych rejestrach biur informacji gospodarczej (np. ERIF, KRD, czy BIG Info Monitor). Warto również zajrzeć do KRS, a jeśli biuro jest w nim odnotowane - pobrać wyciąg i sprawdzić czy w końcowej części nie odnotowano wpisów o zadłużeniu. - Pewnym wyznacznikiem może być też informacja o składanych sprawozdaniach finansowych - jeśli nie są regularne, może to budzić wątpliwości co do rzetelności podmiotu – tłumaczy mec. Agnieszka Kowalczyk.