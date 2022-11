Planujesz wycieczkę do Trójmiasta? Zobacz polecane restauracje w tych miastach

Batory Food Hall

"Różnorodność" to słowo, które najlepiej opisuje strefę Food Hall w gdyńskim Batorym. Batory Food Hall to różne kuchnie świata zlokalizowane w ścisłym centrum Gdyni. Nadrzędnym naszym celem było stworzenie miejsca, w którym przy wspólnym stole będą mogły zjeść posiłek osoby o różnych preferencjach kulinarnych. Serwujemy dania charakterystyczne dla różnych regionów świata. Na przykład Pizzeria Po Kawałku serwuje oczywiście kuchnię włoską, The Burgers to kuchnia prosto z Ameryki, Warzywina oferuje kuchnie roślinną, natomiast Panda Wok to smaki Azji. Ofertę Food Hallu dopełnia bar Ahoj z szeroką gamą koktajli zarówno alkoholowymi jak i bezalkoholowych. Batory Food Hall czynny jest codziennie od 12:00 do 23:00, a w weekendy do północy. Więcej na temat tego miejsca możesz dowiedzieć się tutaj.