Planujesz wypad z Trójmiasta na Hel? Zapomnij o aucie i postaw na podróż pociągiem

A co warto zobaczyć, gdy zawitamy na Hel? Z jednej strony otacza go Zatoka Pucka, gdzie możemy liczyć na doskonałe warunki do nauki surfowania, w tym coraz bardziej popularnego kitesurfingu, a z drugiej mamy dostęp do otwartego morza. Ale Hel to nie tylko jeden z najpopularniejszych nadmorskich kurortów i symboliczny początek Polski, ale także miejsce z wieloma atrakcjami.