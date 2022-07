Plażowe koszmary, czyli najbardziej denerwujące zachowania turystów nad morzem

- Każdy z nas chciałby mieć na plaży swoje miejsce, czuć się komfortowo i w miarę prywatnie. Jeśli mamy poczucie, że nasza przestrzeń jest zawłaszczana przez innych, czujemy się źle, denerwujemy, smucimy. Do szczęścia potrzebujemy oczywiście innych ludzi, ale gdy są oni nam "serwowani w nadmiarze" z całym repertuarem swoich charakterystycznych zachowań, pojawia się bunt, niezgoda. Do tego: plaże są zazwyczaj publiczne, korzystać więc może z nich każdy - tłumaczy Osowiecka. - Co z tego, że znajdziemy sobie miłe, ustronne miejsce, gdy po godzinie obok dołączy rodzina z głośnymi dziećmi, za których towarzystwem nieszczególnie przepadamy? To tym bardziej potęguje nasze poczucie braku kontroli nad sytuacją. Oczywiście możemy parokrotnie zmieniać miejsce (np. jak Adaś Miauczyński w "Dniu świra"), ale to szybciej zdenerwuje niż poprawi nasz nastrój - mówi.