Po pijaku zadzwonił na lotnisko. Spędzi w więzieniu 1,5 roku i musi zapłacić 110 tys. zł

Karol J. podczas imprezy zadzwonił na lotnisko Modlin i powiedział, że podłożono na nim bombę. Za żart drogo zapłaci i spędzi za kratkami 18 miesięcy. Sąd właśnie oddalił jego apelację.

W wielkanocny wieczór, 27 marca 2016 r. pracownik lotniska w Modlinie odebrał telefon. - Jest bomba na lotnisku. Nie wiem, co się będzie działo, ale ma pierd… bomba dzisiaj na lotnisku. O 11.33. Wieczorem. Do widzenia. Więcej informacji nie powtórzę – usłyszał od dzwoniącego mężczyzny. Ostatecznie powtórzył raz jeszcze, gdy oddzwonili do niego strażnicy graniczni.