Pocałuj Kopernika w nos. Czyli nietypowe powody, dla których warto odwiedzić Olsztyn

Można by się zastanowić, jak to się stało, że kosmiczne okruchy trafiły akurat do stolicy Warmii? Otóż przywiózł je do naszego kraju prezydent Stanów Zjednoczonych Richard Nixon, jako tzw. "dar dobrej woli". Było to w 1972 r. Rok po jego wizycie, w Olszyńskim Planetarium odbywało się wielkie sympozjum Międzynarodowej Unii Astronomicznej w związku z 500. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika. Przedstawiciele władz PRL, którzy również uczestniczyli w tym wydarzeniu, aby uświetnić wydarzenie, przywieźli ze sobą pył księżycowy (oprawiony w rodzaj minipostumentu). Po sympozjum bezcenne cztery grudki pozostały już w olsztyńskim planetarium i są tam aż do dzisiaj.