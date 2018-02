Pod ciemną skórą Filipin. Zajrzyj pod podszewkę turystycznego raju

Na kartach swej książki Tomek Owsiany przedstawia mało znaną twarz turystycznego raju. Nieeksportową, czasem mroczną, czasem odrzucającą. Warto zanurzyć się w tę opowieść. Choćby po to, by przypomnieć sobie, że prawdziwe życie toczy się poza kurortami.

Jak pisze Tomek Owsiany, jest taki moment w roku, gdy niewielkie miejscowości w prowincji Pampanga - Angeles i sąsiednie San Fernando - przyciągają wzrok całego świata. Stają się ważniejsze od wzorowo turystycznych wybrzeży Palawanu i Czekoladowych Wzgórz na wyspie Bohol. To bowiem tutaj w Wielki Piątek, w realistycznej inscenizacji Męki Pańskiej wybrani ochotnicy co roku są przybijani do krzyża. I dzieje się to naprawdę. Żywi ludzie są przybijani do belek prawdziwymi gwoździami.