Pod słońcem Toskanii. Poznaj najpopularniejszy region Włoch

Florencja - ukochane miasto Dantego i kolebka sztuki renesansu

To, czym zachwyca Florencja, to bez wątpienia architektura. Przechadzając się Piazza della Signora, w otoczeniu średniowiecznych rzeźb zdecydowanie można poczuć ducha historii. Na pewno warto zatrzymać się przy Palazzo Vecchio, dawnej siedzibie rady miejskiej we Florencji. Wielbiciele malarstwa i rzeźby tuż po przejeździe do Florencji skierują swoje kroki do prawdziwej skarbnicy dzieł sztuki, jaką niewątpliwie jest galeria Uffizzi. Galeria co roku przyciąga prawdziwe rzesze odwiedzających, chcących na własne oczy zobaczyć dzieła Michała Anioła, Tycjana, Caravaggia, czy słynne "Narodziny Wenus" Sandro Botticellego.