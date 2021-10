Zatoka Wraku na Zakynthos. Prawdziwa perełka czy wabik na turystów?

Turkusowa woda, rajska, skryta między białymi klifami plaża i tajemniczy wrak statku. Tak na zdjęciach prezentuje się Zatoka Wraku - wizytówka oraz najpopularniejsze miejsce na greckiej wyspie Zakynthos. Czy rzeczywistość przypomina to, co widzimy na zdjęciach, a Zatoka Wraku to naprawdę magiczne miejsce? A może to raczej typowy magnes na turystów? Postanowiłam to sprawdzić.