3 włoskie miasta idealne na jesienny weekend. Niskie ceny i boskie atrakcje

Najpiękniejszy zachód słońca we Florencji? Tylko na wzgórzu Michała Anioła, oczywiście z kopułą bazyliki Santa Maria del Fiore w tle. Aby odwiedzić Florencję najprościej zakupić bilety do Pizy, które oferuje linia lotnicza Ryanair, między innymi z Krakowa i Wrocławia. Ceny biletów w jedną stronę rozpoczynają się już od 39 złotych. Z Pizy czeka nas około godzinna podróż pociągiem. Pociągi do Florencji odjeżdżają z głównego dworca w Pizie co 20 - 30 minut. Cena biletu to 8,7 euro (około 40 zł).