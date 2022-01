Podkarpacie. Turyści weszli na pas graniczny. Posypały się mandaty

Za wejście na pas drogi granicznej grozi 500 zł mandatu

- Pas drogi granicznej to 15-metrowa strefa biegnąca od linii granicy do wewnątrz kraju. Na Podkarpaciu, poza nielicznymi odcinkami w Bieszczadach, gdzie wzdłuż granicy przebiegają szlaki turystyczne, obowiązuje bezwzględny zakaz wejścia na ten odcinek. Grozi za to grzywna do 500 zł mandatu - tłumaczy Pikor.