Nie zamknęli granic w pandemii. "Traktują tu turystów z ogromnym szacunkiem"

Kłopoty w raju

I choć na miejscu nie było wcale tak różowo, bo na jesieni podróżujący spotkali się z niedogodnościami, jak wzrost cen za hotele, transport i bilety wstępów, to mimo tego rok 2021 hotelarze kończą z wynikiem ok. 45 proc. zajętych miejsc noclegowych. W kurortach, m.in. Cancun w stanie Quintana Roo, zajętych było ok. 55 proc. To wzrost o 25 proc. wzrost w stosunku do roku 2020. Meksyk może pochwalić się wzrostem PKB o 6 proc. w skali roku, podczas gdy inne mogą tylko o tym pomarzyć.