Podróż do USA - z wizą czy bez?

Wprowadzenie Programu Ruchu Bezwizowego do USA niektórym wydaje się otwartymi wrotami do raju. W praktyce nie jest tak różowo. Nie każdy może z tego programu skorzystać. W niektórych przypadkach posiadacze wiz nadal są uprzywilejowani.

Kto może podróżować do USA bez wizy

Zniesienie obowiązku posiadania wiz przy wjeździe na terytorium USA nie dotyczy wszystkich Polaków. Istnieje pewna grupa, która obowiązkowo będzie musiała starać się o otrzymanie wizy. Należą do niej osoby, które wcześniej nie otrzymały wizy, zostały deportowane z USA, przekroczyły maksymalny czas pobytu określony przy wjeździe przez urzędnika imigracyjnego. Warunkiem skorzystania z możliwości podróżowania do USA bez wizy jest wcześniejsza niekaralność, dobry stan zdrowia (skorzystanie z tej możliwości wyklucza np. choroba zakaźna), posiadanie paszportu biometrycznego (na szczęście w Polsce od kilku lat wydaje się już tylko takie paszporty). Warto też sprawdzić, do jakich krajów nie powinno się podróżować po 2011 roku, by skorzystać z możliwości wjazdu do USA bez wizy.