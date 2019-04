Podróżujemy po kraju, czyli czy potrzebne jest nam ubezpieczenie turystyczne w Polsce?

Podróże kształcą. Niestety nie zawsze mamy z nich dobre wspomnienia, ponieważ spotkał nas np. nieszczęśliwy wypadek. Od takich sytuacji chroni nas polisa turystyczna. Jakie ubezpieczenie turystyczne wybrać? Wszystko zależy od celu naszej podróży oraz aktywności, jaką planujemy. Pamiętajmy, że ubezpieczenie podróżne może ochronić nas, naszych bliskich czy sprzęt sportowy. Czy ubezpieczenie jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie turystyczne - co obejmuje?

Wśród nas jest wielu podróżników. Każdy przemierzając kraj wzdłuż czy wszerz wie, że wycieczka to radość i oderwanie się od rzeczywistości. Niestety podróże to również pewne niebezpieczeństwo. O ile nie jesteśmy się w stanie przed nim uchronić, o tyle możemy złagodzić ewentualne skutki nieszczęśliwego zdarzenia. Pomocą może być dla nas ubezpieczenie turystyczne.

Polisa turystyczna gwarantuje wypłatę środków pieniężnych w sytuacji, gdy doznamy kontuzji, złamania, zwichnięcia. Zapewnia sfinansowanie operacji związanych z wyrostkiem robaczkowym czy sercem. Ubezpieczenie dla turystów może obejmować również utratę lub zniszczenie sprzętu sportowego, elektronicznego czy bagażu.

Czy potrzebujemy ubezpieczenia turystycznego w Polsce?

Wydaje się, że podróż przez Polskę nie może nieść żadnego zagrożenia. Znamy język, główne trasy i częściowo miejsce docelowe wycieczki. Niestety nawet w kraju może spotkać na awaria samochodu, złamanie nogi czy choroba dziecka. Koszt związany z wymienionymi sytuacjami pokrywa ubezpieczenie turystyczne. Nie jest ono obowiązkowe. Świadomość podróżujących jest jednak z roku na rok większa, dlatego coraz odważniej decydujemy się na zakup polisy.

Co ważne, dodatkowa ochrona nie musi dotyczyć wyłącznie nas. Ubezpieczenie może objąć całą naszą rodzinę, a nawet psa czy kota, którzy z nami podróżują. Standardowa polisa obejmuje zwykle koszty leczenia, hospitalizację, koszty leków, transport sanitarny czy powrót do kraju. Suma gwarantowana w przypadku Europy nie powinna być mniejsza niż 20 000 euro. Poza UE powinniśmy zapewnić sobie koszt leczenia na kwotę od 50 000 euro wzwyż.

Ubezpieczenie turystyczne krajowe chroni nas również podczas wyjazdów służbowych czy wycieczek szkolnych. Pamiętajmy, że podczas zorganizowanych wypraw ubezpieczenie jest obowiązkowe. Zwykle organizatorzy wycieczki kupują polisę grupową. Nie zawsze jest ona wystarczająca, więc warto pomyśleć o jej uzupełnieniu na własną rękę. W tym celu możemy posłużyć się chociażby porównywarką dostępną pod adresem.

Ubezpieczenie turystyczne za granicą z kartą EKUZ

Decydując się na podróż poza granice Polski, musimy pamiętać, że ubezpieczenie gwarantuje nam karta EKUZ. Działa ona w państwach należących do Unii Europejskiej i w państwach należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Musimy być jednak świadomi, że Karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego gwarantuje tylko częściową pomoc w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia. W związku z różnymi przepisami obowiązującymi w państwach UE za dodatkowe usługi będziemy musieli zapłacić.

Warto więc prócz karty EKUZ, która wydawana jest za darmo, zaopatrzyć się w dodatkowe ubezpieczenie. Gwarantuje ono np. transport powrotny do kraju czy hospitalizację szpitalną w zagranicznej placówce.

Pamiętajmy, że jeśli doznamy uszczerbku na zdrowiu w krajach nienależących do UE, będziemy musieli ponieść wysokie koszty leczenia. Dzień spędzony w chińskim szpitalu to wydatek od 30 do nawet 200 dolarów. Jeśli będziemy chcieli skonsultować się w Izraelu z lekarzem, zapłacimy ok. 200 dolarów. Prościej jest sięgnąć wcześniej po dobre ubezpieczenie, niż przez cały wyjazd martwić się o to, czy coś nam się stanie.

Jakie ubezpieczenie turystyczne wybrać?

To, jakie ubezpieczenie turystyczne powinniśmy wybrać, zależy od kierunku naszej podróży oraz aktywności, jaką planujemy. Im dalszy kierunek wycieczki, tym polisa będzie droższa. Wiąże się to z tym, że w razie nieszczęśliwego zdarzenia będziemy musieli zostać przetransportowani z powrotem do kraju.

Jeśli zamierzamy spędzić urlop na nartach, warto kupić ubezpieczenie nie tylko od nieszczęśliwych wypadków, ale również polisę dla naszego sprzętu. W razie jego zniszczenia czy kradzieży otrzymamy zwrot pieniędzy. Tradycyjną polisę obejmującą koszty związane z leczeniem czy transportem do domu możemy rozszerzyć o:

- ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - zapewnia odszkodowanie dla osób trzecich, które nieumyślnie uszkodziły mienie lub przyczyniły się do uszczerbku na zdrowiu człowieka;

- ubezpieczenie bagażu - ochrona bagażu przed jego zniszczeniem, kradzieżą lub zagubieniem;

- Auto Assistance - tymczasowe ubezpieczeniu pojazdu, które gwarantuje holowanie do najbliższego warsztatu czy pomoc w przypadku braku paliwa;

- ubezpieczenie sprzętu sportowego czy elektronicznego;

- polisa-choroby przewlekłe - skierowana do osób ze zdiagnozowanym schorzeniem, które wymaga długotrwałego leczenia.

Od czego zależy koszt ubezpieczenia turystycznego?

To, ile zapłacimy za polisę na czas podróży, zależy od pakietu, na który się zdecydujemy. Podstawowe ubezpieczenie turystyczne krajowe może nas kosztować kilka złotych za dzień. Miesięczny pakiet chroniący nas od nieszczęśliwych zdarzeń na terenie UE to cena kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Jeśli zdecydujemy się na wycieczkę na Kubę czy do Chin, koszt polisy znacznie wzrośnie.