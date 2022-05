Podziemia w Polsce. Pięć mrocznych zakamarków dostępnych dla turystów

Podczas zwiedzania nie zabraknie też miejskiej legendy o Halinie Krępiance. W XIII wieku ocaliła gród przed Tatarami, poświęcając własne życie. Podczas kilku najazdów straciła całą rodzinę i postanowiła zemścić się na najeźdźcach, o czym powiedziała wójtowi Wiktorowi. Młoda kobieta przedostała się do obozu wroga i tam zeznała wodzowi, że została pohańbiona przez mieszkańców. Zaproponowała mu ponadto, że wprowadzi Tatarów tajnymi, podziemnymi korytarzami do miasta. Ten przystał na jej propozycję i wkrótce Halina zaczęła ich oprowadzać po ciemnych lochach. Wtajemniczeni w spisek mieszkańcy Sandomierza zasypali ogromnymi głazami wejście do zasadzki. Uwięzieni Tatarzy zginęli. Razem z nimi umarła też Halina, która stała się miejscową bohaterką.