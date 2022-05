Jedno z największych przedsięwzięć gospodarczych II RP. "Fascynacja tym projektem nie gaśnie"

Wycieczka szlakiem COP-u prowokuje do tego, by zgubić się w miastach wpisanych w XX-wieczny projekt. Chodzi o to, by zatopić się w chłodnym i stalowym klimacie przemysłowych pocopowskich dzielnic. Nasycić zapachem pozostałości dawnych robotniczych, majsterskich i inżynierskich kolonii, poczuć ducha nowoczesności ówczesnych willi dyrektorskich, czy doświadczyć potęgi, siły oraz hartu bijącego z dawnych fabrycznych zabudowań.