Polska lista "naj". Najbogatsze, najwyższe i najstarsze miejsca nad Wisłą

Najwyższej i najniżej położone miejsca w Polsce

Najwyższym szczytem Polski są Rysy zlokalizowane w paśmie górskim Tatr Wysokich. Ich wysokość to oficjalnie 2499 m n.p.m. Posiadają one trzy wierzchołki, spośród których tym najwyższym jest środkowy - znajdujący się jednak nie w Polsce, lecz w granicach Słowacji. Wierzchołek północno-zachodni to najwyższy punkt na mapie Polski oraz wzniesienie zaliczane do Korony Europy, czyli listy najwyższych wzniesień znajdujących się na terenie starego kontynentu.