Pojezierze Mazurskie – co warto zobaczyć w krainie tysiąca jezior?

Pojezierze Mazurskie jest położone w północnej części Polski, pomiędzy Pojezierzem Iławskim, Pojezierzem Litewskim, Niziną Staropruską, a Niziną Północnomazowiecką. Obejmuje kilka jednostek fizycznogeograficznych, do których należą:

Główną atrakcją Pojezierza Mazurskiego są jego liczne jeziora. Na całym pojezierzu znajduje się aż 2700 jezior o powierzchni powyżej 1 ha, a wszystkie jeziora zajmują około 7% powierzchni pojezierza. Najbardziej znane i najczęściej odwiedzane jeziora Pojezierza Mazurskiego to między innymi:

· Jezioro Mamry: jest drugim co do wielkości jeziorem w Polsce. Przechodzi przez nie szlak żeglugi, który rozpoczyna się w Węgorzewie i prowadzi między innymi przez Giżycko oraz Mikołajki do Rucianego-Nidy.