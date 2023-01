Pokazał nagranie z parku narodowego. "Podziwiam opanowanie"

Wilki z reguły nie są groźne dla ludzi

Jak wyjaśnia Zbyryt w dalszej części wpisu, wilki to drapieżniki, ale z reguły nie są groźne dla ludzi. Oczywiście w sytuacji zagrożenia mogą zdecydować się na atak i trzeba brać to pod uwagę i nie skracać dystansu, bo to dzikie zwierzęta. "Albo, gdy jakiś wilk został wychowany przez człowieka lub był przez ludzi dokarmiany i oswajany, wtedy może zatracić przed nami lęk. Takie osobniki mogą być niebezpieczne. Zawsze w takich sytuacjach jest to wina człowieka, a nie wilka. I to nie one powinny być karane" — tłumaczy.