Pokazali nagranie z leśnej drogi. "Było zaprosić do auta"

Teren zajmowany przez jedną wilczą rodzinę to ok. 200-400 km kw. Jego wielkość zależy od liczby występującej w nim zwierzyny. Co ciekawe, granice rewirów wyznaczają zapachy pozostawione zarówno przez członków grupy rodzicielskiej, jak i młodociane osobniki. Zwierzęta znakują teren odchodami, moczem oraz zadrapaniami gruntu, podczas których pozostawiają wydzieliny z gruczołów międzypalcowych.