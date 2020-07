Pokonała samolotem prawie 1000 km, żeby oddać głos. Ta historia robi wrażenie

Doktor Helena Pyz jest absolwentką medycyny. Emigrowała do Indii 34 lata temu, żeby tam udzielać pomocy w ośrodku dla trędowatych. Była jedyną nadzieją dla kilkunastu tysięcy chorych w Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya, kiedy jego założyciel i jedyny pracujący tam lekarz poważnie zachorował.

Sama w dzieciństwie przebyła chorobę Heinego-Medina, czyli zakaźną chorobę wirusową, która wywołuje ostre nagminne porażenie dziecięce. Od tamtej pory porusza się na wózku. Nie przeszkadza jej to jednak w realizowaniu swoich postanowień.

Przebyła prawie 1000 km, żeby zagłosować

"Ze względu na brak możliwości głosowania korespondencyjnego 'doktor Helena' pokonała samolotem prawie tysiąc kilometrów, tylko po to, aby wziąć udział w wyborach, po czym jak najszybciej wraca do siebie – do Ośrodka Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya" – napisali administratorzy strony i zapytali, jaką wymówkę mają osoby, które dziś nie oddadzą swojego głosu.