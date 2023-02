Polacy kochają ten kraj. Pobili rekord sprzed pandemii

Dlaczego Cypr?

- Informacja o tym, że w zeszłym roku na Cypr wybrała się rekordowa liczba Polaków, nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem - komentuje w rozmowie z WP Turystyka, Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl. - Od późniejszej wiosny do jesieni można tam pojechać na wypoczynek połączony z plażowaniem i relaksem przy basenie, od później jesieni do wczesnej wiosny to miejsce, które przyciąga promieniami słońca, ale przy aurze zachęcającej raczej do zwiedzania. Należy liczyć się z temperaturami w okolicy lub poniżej 20 st. C. - tłumaczy ekspertka.