Polacy pokochali ten kierunek. Zainteresowanie wzrosło z jednego powodu

Malta - nowy hit Polaków

- Od stycznia do końca sierpnia 2022 roku Maltę odwiedziło 91 674 turystów z Polski. Oznacza to wzrost o 130 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019, który był rekordowym rokiem dla turystyki na Malcie. Wtedy wyspę odwiedziło aż 3 mln turystów - mówi w rozmowie z WP Turystyka John Mary Attard, dyrektor regionalnego biura MTA Warsaw (Malta Tourism Authority - Maltańska Organizacja Turystyczna).