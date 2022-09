Malta po raz kolejny zachwyca miłośników nurkowania. "Hefajstos" już dostępny dla turystów

Tankowiec służył do transportu ropy naftowej. Jednak jego kariera została zakończona przedwcześnie. Dokładnie 10 lutego 2018 roku "Hefajstos" wpłynął na mieliznę u wybrzeży Qawry, co – jak się później okazało – na zawsze położyło kres dalszym rejsom. Co ciekawe 10 lutego to dla mieszkańców Malty wyjątkowa data: wówczas przypada święto narodowe (malt. San Pawl Nawfragu) upamiętniające przybycie na wyspę świętego Pawła, późniejszego patrona kraju.