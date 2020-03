Polacy utknęli w Polinezji Francuskiej. Wciąż nie wiedzą, jak ani kiedy wrócą do domu

"Gdy nasz kolega Maciek próbował pójść do pobliskiego supermarketu, aby kupić jedzenie, na ulicy mijał już tylko bezdomnych i lokalnych "gangsterów", okupujących krawężniki. Dawali mu jednoznacznie do zrozumienia, że ma "wypier….ć" do kraju" - tłumaczy Andrzej. "Jeszcze na wyspie Raiatea ostrzegano nas, że lokalsi zaczynają wariować i robią się agresywni w stosunku do turystów. Uważają, że to właśnie oni przywieźli wirusa" - pisze w oświadczeniu dla mediów.