Nie boją się koronawirusa. "Wolimy grzać się w azjatyckim słońcu, niż siedzieć w Polsce"

Indonezja potrafiła podnieść się z niejednej katastrofy ekologicznej. Trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, tsunami, a nawet zamachy bombowe. To wszystko blednie w obliczu katastrofy, jaką może zafundować mieszkańcom epidemia koronawirusa. Ponad trzy czwarte gospodarki na wyspie Bali powiązane jest z turystyką. Na tym sektorze opiera się również ok. 80 proc jej PKB. Zamknięcie granic może przynieść tragiczne skutki dla ponad czteromilionowej populacji.

- Ryzyko zachorowania w Azji jest w tym momencie porównywalne do tego w Europie. Nie boję się. Zachowuję ostrożność. Wiem, że Bali bez turystów może nie przetrwać. Już na początku marca przyjezdnych było zauważalnie mniej. Kumplowaliśmy się z lokalnym kucharzem. Powiedział nam, że takiego przestoju nie było od czasu zamachu bombowego na Dżakarcie w 2016 r. – mówi w rozmowie z WP Adam Albiński, który do Azji udał się na wakacje. – W Phuket jest teraz podobnie, jak na Bali. Gdy idę ulicą, sprzedawcy i restauratorzy wręcz błagalnym głosem zapraszają mnie do skorzystania ze swoich usług. Podobnie taksówkarze i masażyści. Ludzie żyją tutaj z turystów. Nie wiem, jak przetrwają epidemię – tłumaczy.

Ola i jej mąż postanowili ten ciężki czas przeczekać na Bali. Póki co, nie chcą się z stamtąd ruszać. Czują się bezpiecznie. Unikają dużych skupisk ludzi, spędzają czas na świeżym powietrzu i korzystają z uroków pustej – jak nigdy – wyspy. Z rządowej akcji #LotDoDomu nie chcą skorzystać. Na Wyspie Bogów jest im po prostu dobrze. Podobnie myśli Adam, który Bali opuścił dwa tygodnie temu. Nie panikuje, zwiedzając Tajlandię i nie uważa, że z powodu epidemii koronawirusa powinien pilnie wracać do domu. Na wakacje wybierał się od dawna.

- Mieliśmy trochę inne plany niż pobyt na Phuket. Wirus zablokował nam wyjazd do Australii i powrót przez Holandię. Wczoraj w Tajlandii weszło w życie rozporządzenie m.in. o zakazie podróżowania aż do końca kwietnia. Chcieliśmy spędzić 2 tygodnie na wyspie Koh Phangan, ale zdaje się, że nie da się tam teraz dostać. Prom prawdopodobnie nie kursuje, a jeśli już, to tylko dla lokalnych - opowiada Adam. - Nie sądzę, żeby zamknięto hotele. Tutaj wciąż jest jeszcze sporo turystów. Czytałem, że przyjezdnym zostaną przedłużone pobyty, jeśli będą mieli problem z powrotem do domu. Zanim dojechaliśmy do Tajlandii był luz. Dopiero potem zaczęto zamykać kolejne bary, kluby i restauracje. Jedzenie dostaniemy już tylko na wynos. Na szczęście plaże nie są zamknięte. Wolimy grzać się w azjatyckim słońcu, niż siedzieć w domu w Polsce. Tym bardziej, że loty proponowane przez rząd wcale nie są takie tanie - komentuje.