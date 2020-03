Ryanair odwołuje loty do Włoch. Także z Polski

Irlandzkie linie lotnicze poinformowały w poniedziałek, że podjęto decyzję o odwołaniu 25 proc. lotów do i z Włoch w okresie od 17 marca do 8 kwietnia.

Jak czytamy w komunikacie przesłanym do mediów, linia zanotowała bardzo poważny spadek rezerwacji na przełom marca i kwietnia, a także duży wzrost pasażerów, którzy mimo kupionego biletu nie pojawili się na lotnisku.

Linia zdecydowała, że od 17 marca do 8 kwietnia odwoła 25 proc. lotów z i do Włoch. Przewoźnik nie spodziewa się, aby odwołania wpłynęły na wyniki finansowe firmy. - Obecnie skupiamy się na minimalizowaniu ryzyka dla naszych pracowników i pasażerów. Wszyscy zainteresowani klienci zostaną powiadomieni o wszelkich zmianach harmonogramu co najmniej 14 dni przed wylotem - mówi Michael O’Leary z Ryanaira.