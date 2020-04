Polak chciał uniknąć kwarantanny. Na granicy schował się pod kocem

Zgodnie z obowiązującymi obecnie zasadami do Polski mogą wjechać wszyscy polscy obywatele oraz uprawnieni do tego cudzoziemcy. Po powrocie są poddawani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej. Okazuje się, że niektórzy chcą za wszelką cenę tej kwarantanny uniknąć.

Do nietypowego zdarzenia doszło na przejściu granicznym Gubin-Guben. Zgodnie z obowiązującym prawem, Polak mógł przekroczyć granicę legalnie - na podstawie posiadanych dokumentów. Jednak chciał uniknąć obowiązkowej kwarantanny, dlatego zdecydował, że ukryje się pod kocem w części ładunkowej busa, którym podróżował z innym mężczyzną.

Funkcjonariusze z placówki SG w Zielonej Górze-Babimoście zatrzymali 28-letniego mężczyznę w poniedziałkową noc. - Mężczyzna zeznał, że ukrył się, aby uniknąć skierowania go na obowiązkową kwarantannę – poinformowała Straż Graniczna. – Po przeprowadzeniu kontroli sanitarnej i sprawdzeniu temperatury ciała, kierowca i pasażer ukarani zostali mandatami karnymi.

Przypomnijmy, że ze względu na epidemię koronawirusa, wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski muszą poddać się obowiązkowej 14-dniowej domowej kwarantannie. Podczas kontroli na granicy każdy podróżny zobowiązany jest podać adres, pod którym będzie ją odbywał. Może to być miejsce zbiorowej kwarantanny, jeśli np. podróżny nie ma możliwości odbywania jej w miejscu zamieszkania. Informacje te są wprowadzane bezpośrednio do bazy danych i automatycznie przekazywane właściwym służbom, które będą weryfikować, czy obowiązek kwarantanny jest realizowany.