Polak pokazał wideo. Niezwykłe miejsce w Europie

Miasto w kształcie człowieka

"Przed wami miasto-człowiek" - napisał w swoim instagramowym poście Karol Werner, tworzący w mediach społecznościowych pod nazwą @kolemsietoczy. Była to pierwsza pinezka na mapie Sycylii, jaką miałem do sfotografowania. Po dwóch godz. jazdy przez góry, aby dotrzeć do Centuripe, okazało się, że wieje jak diabli. W porywach nawet do 80 km/h. Jednak postanowiłem zaryzykować i wylecieć dronem, bo przecież nie po to tyle tutaj jechałem, żeby obejść się smakiem" - napisał podróżnik. "Mam nadzieję, że wyszło spoko" - dodał.