Polka i Pakistańczyk. "Ryzykowałam najwyżej złamanym sercem"

To bardziej ja nie ufałam im niż one mnie. Mama i siostry męża zaakceptowały mnie natychmiast. Kobiety z dalszej rodziny - kuzynki, ciocie - przyglądały mi się z życzliwym zainteresowaniem. Moja przyszła teściowa, zanim mnie poznała, nie traktowała naszego związku poważnie, uważała go za młodzieńczą przygodę. Być może też miała w głowie stereotypy. U nas przestrzega się kobiety przez muzułmańskimi mężami, a w krajach islamskich demonizuje się białe kobiety, które odciągają mężów od ich rodziców, a wnuki od dziadków. Matka mojego ówczesnego chłopaka zaproponowała mu zaaranżowanie małżeństwa, ale on nie był zainteresowany. Chciała wiedzieć, czy to przeze mnie. Kiedy potwierdził, spytała, czemu w takim razie jeszcze mi się nie oświadczył. Potem poprosił mnie o rękę. Moi rodzice przyjęli to ze spokojem.