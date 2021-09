Loty do USA. Zainteresowanie wzrasta z dnia na dzień

Jeśli chodzi o Polskę, to wzrost wyszukiwań wyniósł niecałe 20 proc., przy czym najwięcej przypadło na poniedziałkowe popołudnie i wtorek. - Polacy najczęściej wyszukiwali loty do Nowego Jorku, Chicago, LA, Honolulu oraz Miami. W miejscach wylotu z Polski do Stanów dominuje tradycyjnie Kraków i Warszawa. Z Warszawy najczęściej wyszukiwano loty do Nowego Jorku, Chicago, Bostonu i LA, a z kolei z Krakowa do Waszyngtonu i Chicago - zdradza Rymkiewicz.