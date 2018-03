Najmodniejsza plaża na Instagramie. Włoskie Positano nie ma sobie równych

Portal Globehunters opublikował ranking najpopularniejszych. Zestawienie powstało na podstawie analizy hashtagów w serwisie Instagram. Zdecydowanym numerem jeden jest zakątek na południu Włoch.

Najmodniejsza plaża Instagrama znajduje się w Positano, na Wybrzeżu Amalfitańskim we włoskiej Kampanii. Z Neapolu dojedziemy tam bez problemu komunikacją – najpierw pociągiem do Sorrento, potem autobusem. Costiera Amalfitana to bez wątpienia jeden z najbardziej malowniczych zakątków Starego Kontynentu.