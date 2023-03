Polka mieszkała na Syberii. "Bez zaufania do drugiego człowieka, trudno byłoby przetrwać"

Agnieszka Kaniewska: Paradoksalnie moja przygoda z Syberią wcale nie zaczęła się w Rosji, a w Białorusi i to dość prozaicznie - od wakacyjnej miłości. Potem przyszedł wyjazd do Ukrainy i dopiero na końcu do Rosji. Jak to się zaczęło? Na początku były to znajomości z osobami, które stały mi się mi bliskie, z czasem dołączyła nauka, bo studiowałam politologię i zajmowałam się tematyką pomarańczowej rewolucji w Ukrainie. Następnie zdecydowałam się studiować wschodnioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskimi i wtedy to po raz pierwszy wybrałam się na północ Rosji.