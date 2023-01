Oni wciąż jeżdżą do Rosji. Niemcy na pierwszym miejscu

Rosyjskie Stowarzyszenie Touroperatorów (ATOR) podsumowało rok 2022. Ogólne dane dotyczące turystyki przyjazdowej do Rosji nie dziwią - zmniejszyła się ona o 99,5 proc. w porównaniu z 2019 rokiem. Są jednak kraje, w tym jeden w Europie, z których do Federacji Rosyjskiej wciąż przybywają tysiące osób. Co się za tym kryje?