Polka w Sankt Petersburgu. "Nie jest typowo rosyjskim miastem"

Jak powiedział ponoć Napoleon Bonaparte, Moskwa jest "sercem" Rosji, ale to Sankt Petersburg stanowi jej "mózg". To także symboliczny ósmy cud świata. Według fińskiej legendy nie mógł on powstać na takich bagnach, więc przypuszczalnie stworzono go w niebiosach i przeniesiono na ziemię. O życiu codziennym i licznych atrakcjach opowiada nam Beata Zielewska - Rudnicka, polska przewodniczka mieszkająca od 13 lat w Sankt Petersburgu.