Polka o życiu na Bali. "Dla mnie to nieperfekcyjny raj"

Bali słynie z tego, że jest multikulturowe i to między innymi dlatego wyspa jest uwielbiana na całym świecie. Myślę, że szczególnie kobiety powinny się przełamać, wyjść same do restauracji czy na imprezę. Tutaj dla odmiany słyszysz wiele komplementów na swój temat, co na samym początku było dla mnie trochę zaskakujące. Tutaj mężczyzna się o ciebie stara, bo ma dużą konkurencję. Oczywiście trzeba mieć na uwadze fakt, że żyjący na Bali ludzie przeważnie nie szukają związków, ale to oczywiście nie wyklucza miłości.