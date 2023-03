Mają dość Rosjan na Bali. "Należy pozbyć się tych osób z wyspy"

Zgodnie z oficjalnymi danymi, Rosjanie należą obecnie do najliczniejszej grupy turystów przybywających na wyspę. Miesięcznie na Bali przyjeżdża około 20 tys. obywateli Rosji, którzy uciekają w obawie przed powołaniem do wojska i gospodarczymi skutkami wojny. Co ciekawe, część z nich w ogóle nie ma zamiaru wracać do ojczyzny.