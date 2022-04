Polka w Australii. "Nadal widząc kangura, potrafię zatrzymać się i chwilę mu się przyglądać"

Tak naprawdę wszystko zależy, jak daną sytuację przedstawią media. Australia miała zamknięte granice dla przyjezdnych, ale była w stanie przyjąć pewną liczbę osób, natomiast ta liczba była uzależniona od liczby miejsc w hotelach, które przeznaczono dla osób odbywających kwarantannę. Z czasem, aby nie trzymać ludzi w całkowitym zamknięciu w pokoju hotelowym Australijczycy wpadli na pomysł zbudowania domków, tak, aby każdy przebywający na kwarantannie miał dostęp do tarasu, czy przestrzeni na powietrzu. I tak to z czasem ewoluowało w mediach. Gdy ludzie siedzieli w hotelach to była to po prostu kwarantanna hotelowa, kiedy powstały te domki, to w świat poszedł przekaz, że powstały obozy dla niezaszczepionych.