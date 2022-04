Polka w Australii. "To tutaj nauczyłam się luzu"

Natomiast samo Brisbane jest naprawdę świetne! To trzecie co do wielkości miasto w Australii i szybko rozwijająca się metropolia, która wciąż pachnie nowością. Zdecydowanie jest to miasto dla ludzi, pozytywne - choć nieco leniwe - co nie każdemu może odpowiadać. Brisbane cały czas się zmienia i nadal tak będzie, bo już w 2032 roku zostaną zorganizowane w nim letnie igrzyska olimpijskie.