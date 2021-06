Polka w Finlandii. Sisu, gaciopicie i wszechobecne szczęście

Rzeczywiście, o Finach często mówi się, że są chłodni, gburowaci. Ale ja odnoszę inne wrażenie. To prawda, są powściągliwi i podchodzą do wielu rzeczy z rezerwą, ale to mit, że są mało towarzyscy i siedzą zamknięci w czterech ścianach. Takim samym mitem jest fińska małomówność, której się spodziewałam i trochę obawiałam. Tymczasem nie poznałam w Finlandii ani jednej wycofanej, milczącej osoby. Przeciwnie, czasem w pracy brakuje mi ciszy, bo w moim biurze wszyscy gadają od rana do popołudnia.