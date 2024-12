Polka w Kalifornii. "Bywają oderwani od rzeczywistości"

Magda Żelazowska: Od kiedy w Kalifornii widać świąteczne dekoracje? Ubieracie palmy zamiast choinki?

Beata DeSantis: Świąteczne dekoracje pojawiają się u nas na długo przed Świętem Dziękczynienia – w sklepach zaczyna się prawdziwe szaleństwo. Jeśli ktoś chce mieć większy wybór dekoracji, musi się spieszyć, bo w grudniu półki z ozdobami są już często puste. Tradycyjnie ubieramy iglaste drzewka, najczęściej sprowadzane z Oregonu. Natomiast palmy przed domami i na osiedlach również są podświetlane, co tworzy wyjątkowo nastrojowy, świąteczny klimat.

W Palm Springs, gdzie mieszkam, w ciągu dnia temperatura jest raczej mało świąteczna, ok. 25 st. C. Jednak wieczory na pustyni potrafią być iście zimowe – temperatura spada nawet do 5 st. C. W domu włączamy ogrzewanie, a czas spędzamy przytulnie przed gorącym kominkiem, co wprowadza nas w prawdziwy zimowy nastrój.

Jak trafiłaś do USA i dlaczego właśnie do Kalifornii?

Do Kalifornii trafiłam z miłości – poznałam mojego męża, Amerykanina, i to właśnie dla niego zdecydowałam się na przeprowadzkę. Pierwsze kroki stawiałam na wschodnim Wybrzeżu, gdzie byłam stażystką w biurze podróży i stacji polonijnej. Kalifornia to stan w którym wychował się mój mąż i w którym mieszka jego rodzina, więc naturalnie to miejsce stało się naszym domem. Od pierwszego wejrzenia zakochałam się w tym stanie, jego pięknej pogodzie, niesamowitej naturze i bogactwie kulturowym.



Co wyróżnia codzienne życie w Kalifornii na tle reszty Stanów?

Przede wszystkim różnorodność. Ludzie różnych kultur, języków i stylów życia mieszają się tutaj w harmonii. Do tego dochodzi klimat – słońce przez większą część roku sprawia, że Kalifornijczycy są bardziej zrelaksowani, choć jednocześnie muszą mierzyć się z wyzwaniami, takimi jak rosnące koszty życia czy zmiany klimatyczne. Kalifornia to miejsce pełne kontrastów – od luksusowych posiadłości po skromne farmy, od dynamicznych miast po spokojne wioski. To właśnie ta różnorodność sprawia, że codzienność tutaj jest wyjątkowa.

Jacy są Kalifornijczycy?

W mojej książce opisuję różnorodność Amerykanów, a Kalifornijczycy są tego doskonałym przykładem. To ludzie otwarci, przyjaźni i bardzo zrelaksowani. Mają swój specyficzny luz, który widać w stylu życia – często chodzą w klapkach, nawet do eleganckich miejsc, a rozmowy zaczynają od pytania "Jak się masz?". Kalifornijczycy są także niezwykle różnorodni pod względem pochodzenia, co wpływa na ich tolerancję i otwartość na różne kultury. To stan, w którym każdy może być sobą i nikogo to nie dziwi. Ich podejście do życia często opiera się na poszukiwaniu równowagi między pracą a przyjemnościami – weekendy spędzają aktywnie, uprawiając sporty na świeżym powietrzu, chodząc na plażę lub w góry.

Z drugiej strony, Kalifornijczycy bywają też trochę oderwani od rzeczywistości – żyją w bańce pięknej pogody i dobrobytu, co czasami sprawia, że nie dostrzegają problemów innych stanów. Niemniej jednak, ich pozytywne nastawienie i energia sprawiają, że Kalifornia jest miejscem, w którym łatwo poczuć się dobrze i inspirować się każdym dniem.

Jakie są twoje ulubione miejsca w Kalifornii?

Palm Springs to moje miejsce na ziemi. Uwielbiam ten retro klimat, piękne góry San Jacinto w tle i spokojne pustynne wieczory. To miasto ma w sobie coś niezwykle relaksującego, a jednocześnie inspirującego – idealne połączenie natury i designu w stylu mid-century modern. Kaniony Anza-Borrego Desert pozwalają poczuć prawdziwą dzikość Kalifornii. Surowe piękno pustyni, cisza, która uspokaja, i niesamowite widoki, zwłaszcza o zachodzie słońca. Wiosną, kiedy pustynia zakwita, kaniony stają się żywym obrazem pełnym kolorów. To miejsce przypomina mi, jak różnorodna i magiczna jest kalifornijska natura.

Z kolei San Diego ma w sobie wszystko, co kocham w Kalifornii. Piękne plaże, klimat relaksu i jednocześnie mnóstwo ciekawych miejsc do odkrycia, takich jak Balboa Park, stare miasto czy widok na zatokę z Coronado. San Diego to idealne połączenie miejskiego życia i kontaktu z naturą, a do tego pogoda jest tu idealna przez cały rok. Każde z tych miejsc jest inne, ale wszystkie łączy jedno – są pełne magii i inspiracji, którą Kalifornia ma do zaoferowania.

Zostajesz w USA na stałe?