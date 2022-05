Polka w Katarze. "Często myślałam, że nie mogę już szerzej otworzyć oczu"

Pamiętam, że moja mama, która czytała akurat książkę "Żona Araba", złapała się wtedy za głowę i powiedziała, że teraz to już nie ma wyjścia, na pewno wyjadę i znajdę tam męża. Miała trochę racji, bo rzeczywiście męża poznałam w pracy, ale jest Meksykaninem, a nie muzułmaninem, jak przewidywała. Gdy się poznaliśmy, mój przyszły mąż, który jest z zawodu pilotem, mieszkał w Katarze już od jakiegoś czasu, dlatego też wszystko potoczyło się naturalnie. Co prawda tuż po ślubie rozważaliśmy jeszcze przeprowadzkę do Hong Kongu, ale po przeanalizowaniu propozycji i warunków zatrudnienia doszliśmy do wniosku, że są one bez porównania gorsze i zdecydowaliśmy, że to właśnie Katar będzie dla nas najlepszym miejscem.