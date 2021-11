Polka w Portugalii. "Kwitnę przy Portugalczykach i nabrałam do życia ich calmy"

Najpierw pojechałam do Bragi, gdzie zostałam przywitana ogromną ulewą, jakiej jeszcze nie widziałam. Zmoczona szukałam sposobu, by dostać się z dworca do akademika, aż nagle podszedł do mnie starszy pan. Wziął mnie bez słowa pod parasol i zaprowadził do taksówki. Do tej pory jestem pod ogromnym wrażeniem jego postawy.