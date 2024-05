Polka w USA. "Gdybym 10 lat temu to wiedziała, zaoszczędziłabym tysiące dolarów"

Sylwia Górajek: Przyjechaliśmy z mężem do USA 13 lat temu na wizie turystycznej. Nie boimy się w życiu wyzwań, więc postanowiliśmy zaryzykować i dopiero na miejscu dowiadywać się, jak to zrobić, żeby zostać na stałe. To trudna i stresująca droga, ale też dająca poczucie dużej niezależności. Małymi krokami, często jeden do przodu, dwa do tyłu, po pięciu latach uzyskaliśmy zieloną kartę.