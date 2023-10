Polka wkręciła się w Halloween. "Sąsiedzi serwują pieczony mózg i jelita zombie"

Beata DeSantis w Kalifornii mieszka od 16 lat. Najpierw dużo podróżowała po Stanach, przez rok mieszkała Filadelfii, ale wróciła do Polski, żeby skończyć studia. W Europie poznała obecnego męża, z którym wróciła do USA. W lokalną kulturę wsiąkła na dobre. Na Halloween ma już gotowe stroje dla całej rodziny. - Traktujemy to poważnie - mówi w rozmowie z WP.