Polki błyszczą w Rio. "Wielkie wyróżnienie i spełnienie marzeń"

Magdalini: Brałyśmy udział w największym i najbardziej znanym karnawale na świecie, co jest dla nas wielkim wyróżnieniem i spełnieniem marzeń. Historia imprezy sięga XVII w. Pierwszy konkurs szkół samby został zorganizowany w 1932 r. Na początku szkoły paradowały na ulicy, dopiero od 1984 r. konkurują na sambodromie, którego pełna nazwa to Sambodromo Marques de Sapucai. Aleja ma ok. 700 m długości i 13 szerokości. Trybuny umieszczone po obu stronach sambodromu mieszczą ok. 70 tys. widzów. Parady odbywają się zawsze od piątku do wtorku przed środą popielcową.